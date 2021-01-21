Фильм Навального про Путина: насколько эффективно расследование и как оно отразится на президенте РФ

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько эффективны такие расследования, а также, что может подкосить если не рейтинг Путина, то его значимость среди "башен Кремля".



Расследование Навального про Путина. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кому интересно расследование

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что расследование Навального интересно довольно узкому кругу лиц.

"Россия – сословное государство, в котором действует своё мировосприятие. В принципе, как и Украина (сколько бы наши политики не кричали о строящемся гражданском обществе). Рядовой россиянин чудесно знает, что Путин – очень богатый человек. Но воспринимают это как должное и голосуют за него, ибо тезис Вячеслава Володина "Без Путина нет России" очень многими воспринимается очень буквально", – поясняет эксперт.

Константин Бондаренко уверен: "Расследование Навального (а точнее, слив информации через Навального) – буря в стакане воды, не более. Коллективный Запад уже пытался влиять на окружение Путина с тем, чтобы посредством санкций дестабилизировать ситуацию. Не удалось. Попросту потому, что Путин создал такую политическую систему, при которой всё его окружение и высшее чиновники в случае его ухода автоматически ввяжутся в борьбу за власть. И большинство из них окажутся при этом в смертельной опасности".

Поэтому, подчеркивает эксперт, "башни Кремля" могут сколько угодно бояться западных санкций, но ухода Путина они боятся ещё больше.

"Для них фактор Путина – это фактор коллективного выживания. И сколько бы Навальный не публиковал расследований – они не в силах пошатнуть власть Путина. Кажется, на Западе это не понимают", – резюмирует Константин Бондаренко.

Ничего удивительного

Политолог Петр Олещук также сомневается, что расследования Навального уже кого-то удивляют или шокируют.

"Масштабы коррупции среди российской элиты – общеизвестны. Но сейчас в видео Навального появились новые интересные моменты, – отмечает политолог. – В частности, его заявления о "старике в бункере" перед арестом дополняются идеей о безумном и оторванном от реальности лидере из последнего видео-сюжета".

Петр Олещук думает, что цель всего этого не столько обвинить в коррупции, сколько формировать образ безумного диктатора – токсичного для всех.

"Тяжело говорить, какие это может иметь последствия. Российская политика остается крайне непубличной, – поясняет политолог. – Но не исключено, что часть элиты вполне может рассматривать вариант "транзита власти" при участии Навального как лидера оппозиции – по образцу Ельцина 1991 года".

Ранее "Комментарии" писали, что Кремль прокомментировал скандальный фильм Навального о "дворце Путина".

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