Джули Фишер заявила о недопустимости агрессии властей Беларуси против граждан

Назначенный посол США в Минске Джули Фишер и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обсудили напряженную социальную ситуацию, которая сложилась в стране. Об этом сообщает посольство США в Польше.

Джули Фишер (фото из открытых источников)

В ходе переговоров Фишер акцентировала внимание на то, что Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека со стороны представителей действующего властного режима.

Джули Фишер принесла присягу в качестве главы диппредставительства 24 декабря. Ее визит в страну намечается на начало февраля, однако точная дата пока не называется, при этом в сообщении диппредставительства говорится, что с 1 по 8 февраля она посетит несколько городов ЕС.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Кремля над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, вследствие чего будет необратима реальная угроза для нашей страны. "Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", — рассказал Дмитрий Кулеба.

По утверждению министра иностранных дел, Кремлю удалось слишком глубоко проникнуть в белорусскую экономику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны. По словам главы МИД, если Российской Федерации удастся окончательно захватить оборонную промышленность Минска, то Украина будет вынуждена искать иные варианты сотрудничества в этой сфере, по причине того, что наше государство имеет тесные отношения в области безопасности и обороны с Беларусью.

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