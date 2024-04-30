Еще один "план Б" Путина: почему Лукашенко заявил об угрозе Литвы

Глава Беларуси Александр Лукашенко своими высказываниями об угрозе со стороны НАТО нагнетает ситуацию, чтобы оправдать Путина, говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

Лукашенко и Путин (фото из открытых источников)

"Лукашенко нагнетает ситуацию. Я думаю, он отправляет сигналы от Кремля. Мол, давайте договариваться. Он сказал, что нужно договориться, мол, ничья и ни одна сторона не победила. Если же не хотите – будет сценарий эскалации, ядерная угроза. Он об этом постоянно говорит", – сказал эксперт во время эфира телемарафона.

Мусиенко также продолжил, что его заявления ориентированы не на Украину, а на наших партнеров – из Евросоюза и НАТО.

"Лукашенко говорит, что как дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться. Поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого "плана Б" от Путина: если в Украине что-то идет не по плану, нужно распространить на Литву и шантажировать Запад", – заключил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко готовится к войне . Белоруссия восстановила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. Среди них отправление военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в военной доктрине Беларуси.

В документе отмечается, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в его распоряжении". Кроме того, в документе говорится, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, стране — члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

