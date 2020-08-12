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Главная Новости Мир Беларусь Еще одна жертва: в Беларуси сообщают о втором погибшем в результате протестов
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Еще одна жертва: в Беларуси сообщают о втором погибшем в результате протестов

Жителю Гомеля стало плохо в воскресенье, когда его задержали силовики и отправили в автозак

12 августа 2020, 22:07
Автор:

Татьяна Веремеева
Еще одна жертва: в Беларуси сообщают о втором погибшем в результате протестов

Автозаки в Беларуси. Фото: Евгений Олейник, Sputnik

В Беларуси сообщают еще об одной жертве среди участников акций протеста. По данным белорусской службы "Радио Свобода", второй жертвой протестов на фоне президентских выборов стал 25-летний житель Гомеля Александр Вихрь. Силовики якобы отправили парня в автозак вместе с остальными протестующими в воскресенье. Молодому человеку стало плохо и его доставили в больницу, где он и умер.

Мать погибшего парня рассказывает, что ее сын не участвовал в акциях. По ее информации, он в воскресенье ехал на свидание к девушке и когда он пересаживался из одного транспорта в другой, его схватили силовики. Мать Александра Вихря говорит, что об этом он написал ей в смс. А сегодня ей сообщили о том, что тело ее сына находится в морге.

Мать парня предполагает, что ему стало плохо из-за того, что его долго держали в автозаке, где ему стало плохо. Она рассказывает, что в больнице, куда привезли Александра, ей рассказали, что когда он попал в руки врачей, ситуация уже была очень плохой. Спасть парня не удалось.

В то же время матери не показали тело сына – ее отказались пускать в морг.

"Радио Свобода" сообщает, что они обратились в пресс-службу МВД по Гомельской области. Там перенаправили в пресс-службу Следственного комитета. Телефоны пресс-представителя СК по Гомельской области пока не отвечают. Поэтому официального комментария правоохранителей касательно этой ситуации в данный момент нет.

Напомним, в Минске сегодня задержали двоих украинцев.


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