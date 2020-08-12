Еще одна жертва: в Беларуси сообщают о втором погибшем в результате протестов

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Татьяна Веремеева
Автозаки в Беларуси. Фото: Евгений Олейник, Sputnik
В Беларуси сообщают еще об одной жертве среди участников акций протеста. По данным белорусской службы "Радио Свобода", второй жертвой протестов на фоне
президентских выборов стал 25-летний житель Гомеля Александр Вихрь. Силовики
якобы отправили парня в автозак вместе с остальными протестующими в воскресенье.
Молодому человеку стало плохо и его доставили в больницу, где он и умер.
Мать погибшего парня рассказывает, что ее сын не участвовал в акциях. По ее
информации, он в воскресенье ехал на свидание к девушке и когда он
пересаживался из одного транспорта в другой, его схватили силовики. Мать
Александра Вихря говорит, что об этом он написал ей в смс. А сегодня ей
сообщили о том, что тело ее сына находится в морге.
Мать парня предполагает, что ему стало плохо из-за того, что его долго
держали в автозаке, где ему стало плохо. Она рассказывает, что в больнице, куда
привезли Александра, ей рассказали, что когда он попал в руки врачей, ситуация
уже была очень плохой. Спасть парня не удалось.
В то же время матери не показали тело сына – ее отказались пускать в морг.
"Радио Свобода" сообщает, что они обратились в пресс-службу МВД по
Гомельской области. Там перенаправили в пресс-службу Следственного комитета.
Телефоны пресс-представителя СК по Гомельской области пока не отвечают. Поэтому
официального комментария правоохранителей касательно этой ситуации в данный
момент нет.
Напомним, в Минске сегодня задержали
двоих украинцев.
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