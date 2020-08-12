В Минске задержали двоих украинцев

В столице Беларуси, где продолжаются массовые протесты на фоне президентских выборов, сегодня задержали двоих украинцев. Об этом передает hromadske.



Известно, что силовики в Минске задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Стоит отметить, что Реуцкий также является журналистом.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как силовики кладут вниз лицом Васильева.

На еще одном видео видно, как силовики жестко задерживают мужчину, который переходил дорогу.

Министерство иностранных дел позже сообщило, что посольство Украины в Беларуси принимает меры для того, чтобы узнать где и в каких условиях содержат украинцев. Подробности пообещали сообщить позже.

Напомним, "Комментарии" писали, что по данным посольства Украины в Беларуси по состоянию на 9:00 12 августа, известно о факте избиения украинского фотографа агентства Associated Press. Журналист с повреждениями средней тяжести сразу был доставлен в больницу, однако за помощью в посольство не обращался. В то же время в Витебске девять граждан Украины были задержаны милицией по обвинениям в административных нарушениях.

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