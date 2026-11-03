Если уж так хочет – дайте: Лукашенко шокировал мир ультиматумом по Трампу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с неожиданным заявлением в адрес президента США Дональда Трампа. Белорусский лидер считает, что американский политик заслуживает Нобелевской премии мира. Более того, Лукашенко убежден, что благодаря действиям главы Белого дома Европа якобы избегает масштабной войны, которая могла бы перерасти в ядерное противостояние.

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Об этом Лукашенко заявил, комментируя деятельность американского президента. Он не скрывал, что поддерживает идею присуждения Трампу престижной международной награды.

"Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. Пусть получит Нобелевскую премию мира", — сказал белорусский политик.

В то же время, Лукашенко предположил, что награду стоит вручить американскому лидеру еще и потому, что тот сам стремится ее получить. По его словам, желание Трампа получить Нобелевскую премию не должно быть помехой для такого решения.

"Если уж человек этого хочет — дайте ему его. Сам того не осознавая, он, по сути, сдерживает "матушку-Европу" от Третьей мировой войны, которая могла бы закончиться ядерным конфликтом", — заявил Лукашенко.

Между тем, сам Дональд Трамп ранее неоднократно выражал недовольство тем, что Нобелевский комитет не отметил его миротворческие усилия. В частности, американский президент подверг резкой критике решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира 2026 года.

Во время выступления в Сиракузах в штате Нью-Йорк Трамп назвал это решение позорным, а членов комитета — "врагами цивилизации". Он также заявил, что не забудет Норвегию отказа наградить его.

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