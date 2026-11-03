Якщо вже так хоче - дайте: Лукашенко шокував світ ультиматумом щодо Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із несподіваною заявою на адресу президента США Дональда Трампа. Білоруський лідер вважає, що американський політик заслуговує на Нобелівську премію миру. Ба більше, Лукашенко переконаний, що завдяки діям глави Білого дому Європа нібито уникає масштабної війни, яка могла б перерости в ядерне протистояння.

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Про це Лукашенко заявив, коментуючи діяльність американського президента. Він не приховував, що підтримує ідею присудження Трампу престижної міжнародної нагороди.

"Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру. Нехай отримає Нобелівську премію миру", — сказав білоруський політик.

Водночас Лукашенко припустив, що нагороду варто вручити американському лідеру ще й тому, що той сам прагне її отримати. За його словами, бажання Трампа здобути Нобелівську премію не повинно бути перешкодою для такого рішення.

"Якщо вже людина цього хоче — дайте йому її. Сам того не усвідомлюючи, він, по суті, стримує „матінку-Європу“ від Третьої світової війни, яка могла б закінчитися ядерним конфліктом", — заявив Лукашенко.

Тим часом сам Дональд Трамп раніше неодноразово висловлював невдоволення тим, що Нобелівський комітет не відзначив його миротворчі зусилля. Зокрема, американський президент різко розкритикував рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру 2026 року.

Під час виступу в Сіракузах у штаті Нью-Йорк Трамп назвав це рішення ганебним, а членів комітету — "ворогами цивілізації". Він також заявив, що не забуде Норвегії відмови нагородити його.

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