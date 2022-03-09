Еврокомиссия ввела санкции против банков Беларуси и пополнила санкционный список

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Козлова Альбіна
Вводятся новые санкции и ограничительные меры для Беларуси, с территории которой едут российские войска в Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европейской комиссии.
Фото иллюстративное / Pixabay
Также предполагается ввести для России поправку на новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской реестр судоходства будет добавлен в список государственных компаний, на которые распространяются ограничения на финансирование. Вышеупомянутые ограничения касаются и активов в криптовалюте.
Еще 160 человек были внесены в санкционный список. В перечисленных лиц входят: — 14 олигархов и известных бизнесменов, работающих в ключевых отраслях экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для Российской Федерации, в том числе в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой промышленности, а также члены их семей; — 146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой" и "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией". и Луганской Народной Республики". В целом ограничительные меры ЕС сейчас применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам.
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