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Еврокомиссия ввела санкции против банков Беларуси и пополнила санкционный список

Европейская комиссия ввела новые санкции против России и Беларуси

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Вводятся новые санкции и ограничительные меры для Беларуси, с территории которой едут российские войска в Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европейской комиссии.

Еврокомиссия ввела санкции против банков Беларуси и пополнила санкционный список

Фото иллюстративное / Pixabay

"В отношении Беларуси эти новые поправки вводят ограничения предоставления услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабит, Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям, запрет операций с Центральным банком Беларуси, операций, связанных с управлением резервами или активами или предоставлением государственного финансирования. торговли и инвестиций в Беларусь. С 12 апреля 2022 г. запретить размещение и предоставление услуг по акциям белорусских государственных учреждений на торговых площадках ЕС. Значительно ограничить финансовые поступления из Беларуси в ЕС, запретив принимать депозиты, превышающие 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси, держать счета белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а также продавать ценные бумаги, номинированные в евро белорусским клиентам. Запретить предоставление Беларуси банкнот в евро", — говорится в сообщении.

Также предполагается ввести для России поправку на новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской реестр судоходства будет добавлен в список государственных компаний, на которые распространяются ограничения на финансирование. Вышеупомянутые ограничения касаются и активов в криптовалюте.

Еще 160 человек были внесены в санкционный список. В перечисленных лиц входят: — 14 олигархов и известных бизнесменов, работающих в ключевых отраслях экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для Российской Федерации, в том числе в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой промышленности, а также члены их семей; — 146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой" и "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией". и Луганской Народной Республики". В целом ограничительные меры ЕС сейчас применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам.

"Европейская комиссия отвечает за мониторинг выполнения санкций ЕС во всем Союзе. ЕС единственный в своей солидарности с Украиной, и в дальнейшем будет поддерживать Украину и ее народ вместе с международными партнерами, в том числе путем дополнительной политической, финансовой и гуманитарной поддержки", — говорится в тексте .

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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1649
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