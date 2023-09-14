Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко: что грозит белорусскому диктатору

Европарламент признал самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко причастным к развязыванию войны против Украины наравне с российскими диктатором Владимиром Путиным – и призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на его арест. О чем говорит данное решение? Почему принято лишь сейчас? К каким последствиям может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Для Лукашенко данная ситуация – неприятный сигнал

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

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Она касается режима Лукашенко в общем. Речь идет о политическом преследовании внутри Беларуси, о борьбе со свободой слова, о диктатуре. И – об агрессии против Украины. В 16-м пункте признаётся, что режим Лукашенко является соучастником агрессии против Украины. Перечисляются признаки, по которым об этом можно судить. Призывается при создании специального международного уголовного суда по расследованию агрессии против Украины – расширить его юрисдикцию и на Беларусь". "Следует обратить внимание на традиционную проблему испорченного телефона. Вот ссылка на текст резолюции

Что касается ордера МУС на арест Лукашенко по существующим делам – речь идет о привлечении его к ответственности в связи с похищением украинских детей, акцентирует Игорь Тышкевич. За то же самое преступление, за которое МУС выдал в марте подобный ордер на арест российского президента Путина и омбудсмена страны-агрессора по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Напомню, что дети, которых из Украины вывозила Россия, приезжали в пионерлагеря в Беларуси. Привлечение режима Лукашенко к ответственности за это – было одним из направлений белорусской оппозиции. И с помощью литовских партнеров этого удалось добиться (авторами соответствующей декларации являются именно литовские евродепутаты)", – поясняет эксперт.

По его словам, в декларации также призывается к усилению санкций против Беларуси (в частности, несколько раз говорится о белорусской калийной отрасли), говорится о необходимости поддержки там свободы слова, призывается разделять белорусское общество и режим Лукашенко и так далее…

Для Лукашенко – это всё, безусловно, неприятный сигнал, считает Игорь Тышкевич.

Декларация ЕП – это лишь определенный дипломатический шаг

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что данное предложение Европарламента не несет особой смысловой нагрузки.

"Как мы видим, международные институции фактически исчерпали свою эффективность. Их решения носят чисто декларативный характер, – поясняет эксперт. – Потому не думаю, что новая декларация ЕП как-то повлияет на Беларусь, на российско-украинскую войну. Мы нуждаемся, прежде всего, в прекращении войны, восстановлении своей территориальной целостности, стойком мире, компенсации ущерба, возвращении украинцев. Такими решениями подобного не добиться".

Понятно, продолжает эксперт, что Лукашенко не сможет теперь особо передвигаться по миру. Но его передвижение и так, фактически, ограничено курсированием между Москвой и Минском. С редким посещением стран, которые не признают юрисдикцию МУС.

фактически все международные мероприятия вместо Путина посещает министр иностранных дел РФ — Лавров. Но в данном случае, подчеркиваю, речь скорее о политическом заявлении со стороны ЕП. Да еще и сделанным более чем через полтора года с начала широкомасштабной российской агрессии, происходившей, в том числе, с территории Беларуси, – отмечает Ростислав Кравец. – Не секрет, что с первого дня она активно принимала участие в агрессии против Украины. И мы видим просто попытку наших так называемых европейских друзей создать вид поддержки Украины очередным проявлением "глубокой озабоченности". Вместо предоставления эффективной помощи в виде большего количества необходимы вооружений в короткие сроки, мощных санкций против РФ (с отслеживанием их соблюдения). А не попыткой снять часть санкций с РФ, как пытается делать та же бесполезная ООН ". "У Путина в этом смысле проблемы серьезнее. После выдачи МУС в марте ордера на его арест

Так что, увы, констатирует эксперт, декларация ЕП – это лишь определенный дипломатический шаг. Видимость поддержки. На фоне всё чаще идущих сигналов (в том числе от наших союзников) о том, что Украине стоит идти на переговоры по кремлевским лекалам, не пытаясь восстановить свою территориальную целостность.

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