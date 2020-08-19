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Евросоюз определился, будет ли признавать выборы в Беларуси

По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование за президента Беларуси не было ни справедливым, ни свободным

сегодня, 17:25
Автор:

Таисия Ерохина

В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по его итогам, главы государств и правительств стран Европейского Совета не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом передает Deutsche Welle.

Так, Меркель считает, что голосование провели нечестно.

Евросоюз определился, будет ли признавать выборы в Беларуси

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. По этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала глава кабмина Германии, которая сейчас также является председателем Совета ЕС.

Кроме того, немецкий лидер указала на массовые нарушения на белорусских выборах, а также осудила жестокое насилие против людей. Меркель призвала Беларусь освободить всех политзаключенных и начать национальный диалог, который просит оппозиция.

"Мы стоим на стороне мирных демонстрантов", - резюмировала Ангела Меркель.

Также в Евросовете уже пообещали санкции виновникам насилия.

Как ранее сообщалось, в Кремле высказались о военной помощи Беларуси.

Напомним, в МИД Украины сказали, признают ли выборы в Беларуси. Кроме того, Украина предложила Беларуси помощь, чтобы ситуация в соседской стране не привела к потере суверенитета.


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