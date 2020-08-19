Евросоюз определился, будет ли признавать выборы в Беларуси

В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по его итогам, главы государств и правительств стран Европейского Совета не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом передает Deutsche Welle.

Так, Меркель считает, что голосование провели нечестно.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. По этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала глава кабмина Германии, которая сейчас также является председателем Совета ЕС.

Кроме того, немецкий лидер указала на массовые нарушения на белорусских выборах, а также осудила жестокое насилие против людей. Меркель призвала Беларусь освободить всех политзаключенных и начать национальный диалог, который просит оппозиция.

"Мы стоим на стороне мирных демонстрантов", - резюмировала Ангела Меркель.

Также в Евросовете уже пообещали санкции виновникам насилия.

Как ранее сообщалось, в Кремле высказались о военной помощи Беларуси.

Напомним, в МИД Украины сказали, признают ли выборы в Беларуси. Кроме того, Украина предложила Беларуси помощь, чтобы ситуация в соседской стране не привела к потере суверенитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!