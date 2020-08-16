Фотофакт: на здании КГГА вывесили огромный белый флаг с красной полосой

На здании Киевской городской государственной администрации появился огромный белый фланг с красной полосой. Данную фотоиллюстрацию опубликовал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Жыве Беларусь", - написал под постом Виталий Кличко. На фотографии видно, что флаг вывесили над главным входом в мэрию.

Напомним, данный флаг на протяжении нескольких лет был официальным флагом Беларуси, в частности в 1991-1995 годах. На данный момент красно-белый флаг активно используется оппозицией национал-патриотического толка, противопоставляющей себя Александру Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ходе крупнейшей в истории Беларуси акции протеста в Минске оппозиционеры выдвинули требования к президенту страны Александра Лукашенко. В частности, они требуют освободить всех политических заключенных, которые на данный момент находятся за решеткой. Также всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация. И главное требование: бывший президент должен подать в отставку.

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