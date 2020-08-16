kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.08.2020

BTC/USD

11829.78

ETH/USD

430.00

LTC/USD

61.47

НБУ 16.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь Протестующие выдвинули требования к Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Протестующие выдвинули требования к Лукашенко

В частности, требуют от президента выпустить всех политических заключенных

сегодня, 21:30 comments852
Автор:

Владимир Лавский

В ходе крупнейшей в истории Беларуси акции протеста в Минске оппозиционеры выдвинули требования к президенту страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает TYT.BY.

В частности, 16 августа в Минске перед протестующими выступила Мария Колесникова - соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и координатор штаба претендента на пост президента Виктора Бабарыка, которого сейчас удерживают в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях.

Протестующие выдвинули требования к Лукашенко

"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста: Виктора и Эдуарда Бабарык, Сергея Тихановского, Павла Северинцац, Николая Статкевича, Игоря Лосика, всех политзаключенных, и 4 тысячи человек остающихся в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно! Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация. И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку", - заявила Колесникова.

Как ранее сообщали "Комментарии", Александр Лукашенко обратился к митингующим. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!