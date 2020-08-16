Протестующие выдвинули требования к Лукашенко

В ходе крупнейшей в истории Беларуси акции протеста в Минске оппозиционеры выдвинули требования к президенту страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает TYT.BY.

В частности, 16 августа в Минске перед протестующими выступила Мария Колесникова - соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и координатор штаба претендента на пост президента Виктора Бабарыка, которого сейчас удерживают в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях.

"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста: Виктора и Эдуарда Бабарык, Сергея Тихановского, Павла Северинцац, Николая Статкевича, Игоря Лосика, всех политзаключенных, и 4 тысячи человек остающихся в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно! Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация. И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку", - заявила Колесникова.

Как ранее сообщали "Комментарии", Александр Лукашенко обратился к митингующим.

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