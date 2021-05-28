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Глава Ryanair написал белорусским властям жесткое письмо

Также глава Ryanair обвинил белорусские власти во лжи

сегодня, 03:43
Автор:

Ольга Чародий

В авиакомпании Ryanair считают принудительную посадку своего самолета белорусскими властями в Минске "незаконным и предумышленным угоном". Об этом пишет Wall Street Journal.

Глава Ryanair написал белорусским властям жесткое письмо

Ryanair (фото из открытых источников)

Журналисты издания ознакомились с письмом, которое генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отправил главе департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артему Сикорскому.

"Господин О'Лири охарактеризовал этот инцидент как "незаконный и предумышленный" угон и "нелегальный и предосудительный поступок", – пишет издание.

Также глава Ryanair обвинил белорусские власти во лжи. В своем письме он пишет, что после угрозы о взрыве бомбы на борту лайнера белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair, даже несмотря на соответствующую просьбу командира самолета.

 Напомним, Александр Лукашенко своими действиями лишил украинскую власть возможностей вести с ним цивилизованный диалог, а его сближение с Россией может закончиться поглощением Беларуси Российской Федерацией. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, подчеркнул Кулеба. "Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Этот тот риск, который мы должны всегда учитывать", — сказал глава МИД Украины. По его словам, после анализа ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске у украинских чиновников не было никаких колебаний относительно запрета авиасообщения с Белоруссией.




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Источник: https://www.wsj.com/articles/ryanair-ceo-calls-belarus-flight-diversion-a-premeditated-hijacking-11622142195
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