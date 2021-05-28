Глава Ryanair написал белорусским властям жесткое письмо

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Ольга Чародий
В авиакомпании Ryanair считают принудительную посадку своего
самолета белорусскими властями в Минске "незаконным и предумышленным
угоном". Об этом пишет Wall Street Journal.
Ryanair (фото из открытых источников)
Журналисты издания ознакомились с письмом, которое
генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отправил главе департамента по
авиации Министерства транспорта Беларуси Артему Сикорскому.
Также глава Ryanair обвинил белорусские власти во лжи. В
своем письме он пишет, что после угрозы о взрыве бомбы на борту лайнера
белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair, даже несмотря на
соответствующую просьбу командира самолета.
Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, подчеркнул Кулеба. "Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Этот тот риск, который мы должны всегда учитывать", — сказал глава МИД Украины. По его словам, после анализа ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича в Минске у украинских чиновников не было никаких колебаний относительно запрета авиасообщения с Белоруссией.
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