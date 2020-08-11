Главный конкурент Лукашенко призвала белорусов разойтись по домам (ВИДЕО)

Во вторник, 11 августа, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала свое поражение и призвала белорусов прекратить акции протеста. Данное видео опубликовал белорусский портал TUT.by.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - идет речь в сообщении.





Ранее "Комментарии" сообщали о еще одном видео с участием Тихановской.

Главный противник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская экстренно выехала из страны в Литву. Политик заявила, что уехала к детям, и отметила, что не желает никому оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась она



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