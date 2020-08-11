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Тихановская записала видеообращение после побега в Литву

Политик заявила, что уехала к детям, и отметила, что не желает никому оказаться перед таким выбором

11 августа 2020, 11:39
Автор:

Елена Волкова
Тихановская записала видеообращение после побега в Литву

Главный противник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская экстренно выехала из страны в Литву. Политик заявила, что уехала к детям, и отметила, что не желает никому оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась она.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и дала мне столько сил, что я выдержу все. Но наверное я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально, - говорит Тихановская. - Я приняла тяжелое для себя решение, и приняла его абсолютно самостоятельно. Ни штаб, ни Сергей ни коим образом на него не могли  повлиять… Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят и многие возненавидят. Но не дай бог кому-то оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я”.

Светлана Тихановская пожелала белорусам беречь себя и детей.  

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл странуДействующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем. Несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.


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