Готова ли Беларусь вступить в войну против Украины: Лукашенко в Москве сделал заявление

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с пропагандистами в Кремле заявил, что не видит необходимости "вступать в боевые действия" против Украины, отметив, что от этого не выиграет ни Россия, ни Беларусь, ведь линия фронта в разы увеличится. К тому, подчеркнул Лукашенко, якобы украинцы "забаррикадировали" и "заминировали" границу со стороны Беларуси и к Украине не подобраться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА, цитируя заявление белорусского диктатора.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александра Лукашенко попросили оценить вероятность, что "Беларуси придется вступить в боевые действия". Лукашенко ответил, что "такой необходимости нет" и не будет.

"Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры". Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин – мы вчера тоже эту проблему обсуждали – не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ", – добавил он.

Далее самопровозглашенный президент Беларуси пожаловался, что даже гипотетическое вступление в войну против Украины "ничего бы не дало".

"Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе. Ну они хотят на фронт туда бросить против России, а тут французов поставить. Мы ждем", – сказал Александр Лукашенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко заявил, что сейчас якобы очень удачный момент для начала так называемых "мирных переговоров" по вопросу прекращения войны в Украине. В этом контексте он обратил внимание, что накануне о возможности проведения "мирных переговоров" говорил российский диктатор Владимир Путин.

"С точки зрения дипломатической, вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться", — заявил Лукашенко.



