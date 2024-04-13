Готова ли Беларусь вступить в войну против Украины: Лукашенко в Москве сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с пропагандистами в Кремле заявил, что не видит необходимости "вступать в боевые действия" против Украины, отметив, что от этого не выиграет ни Россия, ни Беларусь, ведь линия фронта в разы увеличится. К тому, подчеркнул Лукашенко, якобы украинцы "забаррикадировали" и "заминировали" границу со стороны Беларуси и к Украине не подобраться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА, цитируя заявление белорусского диктатора.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Александра Лукашенко попросили оценить вероятность, что "Беларуси придется вступить в боевые действия". Лукашенко ответил, что "такой необходимости нет" и не будет.
Далее самопровозглашенный президент Беларуси пожаловался, что даже гипотетическое вступление в войну против Украины "ничего бы не дало".
Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко заявил, что сейчас якобы очень удачный момент для начала так называемых "мирных переговоров" по вопросу прекращения войны в Украине. В этом контексте он обратил внимание, что накануне о возможности проведения "мирных переговоров" говорил российский диктатор Владимир Путин.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!