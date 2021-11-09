«Гудбай Америка»: на Белорусском ТВ расскажут о нелегкой судьбе штурмовавших Капитолий

Американец Эван Нойман, который разыскивается ФБР за участие в штурме Капитолия, бежал в Беларусь и просит политического убежища. Передвижения его, с его же слов, — не менее показательны: вначале Италия, куда он якобы поехал в деловую поездку, а затем через Швейцарию, Германию Польшу он прибыл в Житомир, где жил на съемной квартире четыре месяца, а потом бежал в Беларусь, когда заметил, что за ним следит СБУ. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Олеся Яхно.

Эван Нойман. Фото: телеканал «Беларусь 1»

По мнению политолога, история не так уж и нелепа, как может показаться на первый взгляд. В том смысле, что у Александра Лукашенко этот бред, ожидаемо, используют в пропагандистских целях. И долго ждать не пришлось — уже в среду на белорусском телевидении выйдет документальный фильм о Ноймане под названием "Гудбай Америка".

"И, наконец, на третий взгляд, это ещё одно доказательство того (вместе с искусственным миграционным кризисом, создаваемым Беларусью для стран ЕС), что Лукашенко чем дальше, тем больше будет ретранслировать и реализовать российские пропагандистские задачи и деструктивные действия в отношении Запада", – отметил политолог.

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