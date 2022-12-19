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Хотят диалога с Западом: о чем говорили на встрече Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко заявили об усилении экономического сотрудничества

сегодня, 17:12
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин и непризнанный миром президент Беларуси Александр Лукашенко якобы говорил об экономическом сотрудничестве между своими государствами. А Лукашенко даже сказал о "необходимости диалога с Западом". Об этом сообщают российские СМИ.

Хотят диалога с Западом: о чем говорили на встрече Путин и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

На открытой части встречи Путин заявил, что экономика – это "приоритет в отношениях между Россией и Беларусью". Кроме того, он надеется, что товарооборот между двумя государствами вырастет.

Лукашенко сказал, что "его страна и РФ находят общие ответы на угрозы". Также он обратился к цивилизованному миру и призвал "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с Россией".

Самопровозглашенный президент Беларуси заговорил о последствиях санкций и необходимости сотрудничества с Россией, чтобы "обеспечить благами своих граждан".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что сразу три самолета Путина прикрывали его путь в Беларусь . Борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, перед этим из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще два самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент России. Все это еще раз показывает, что в Кремле все больше опасаются за судьбу диктатора, убрать которого все больше желающих. Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса – RSD111. Скорее всего для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса – RSD1/RSD001.             



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Источник: https://t.me/tass_agency/172939
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Обсуждения

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сегодня, 17:15

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