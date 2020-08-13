Художница отображает происходящее в Беларуси с помощью традиционной вышивки (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Фото: instagram.com/rufinabazlova
В Беларуси продолжает накаляться обстановка, не оставляя равнодушными жителей со всего мира. Реальные события, происходящие в стране, передает необычным способом в Instagram художница Руфина Базлова.
Так, она создает красивые фотографии в стиле традиционной белорусской вышивки по мотивам происходящего. Красно-белые кадры позволяют легко угадать реальные события, которые переживает соседское государство уже несколько дней.
На изображениях запечатлены протестующие, а также недавний перформанс белорусских женщин.
"Хочется от всего сердца поблагодарить всех, кто не сдается!", - обращается художница через соцсеть.
Есть и сюжет, посвященный лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. Художница назвала фото "Мой президент".
Также фотографии посвящены правоохранителям, которые стали на сторону протестующих и сложили оружие. "Честь героям!" - подписала их Базлова.
Кроме того, не оставили равнодушной художницу новости о пострадавших и погибших.
А также Базлова создала сюжет после того, как в Минске были задержаны диджеи, включившие песню "Перемен!" Виктора Цоя.
Напомним, в Беларуси сообщили о втором погибшем в результате протестов.
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