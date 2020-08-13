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Художница отображает происходящее в Беларуси с помощью традиционной вышивки (ФОТО)

Художница публикует необычные фотографии в Instagram, посвященные событиям в Беларуси

сегодня, 13:07
Автор:

Таисия Ерохина
Художница отображает происходящее в Беларуси с помощью традиционной вышивки (ФОТО)

Фото: instagram.com/rufinabazlova

В Беларуси продолжает накаляться обстановка, не оставляя равнодушными жителей со всего мира. Реальные события, происходящие в стране, передает необычным способом в Instagram художница Руфина Базлова.

Так, она создает красивые фотографии в стиле традиционной белорусской вышивки по мотивам происходящего. Красно-белые кадры позволяют легко угадать реальные события, которые переживает соседское государство уже несколько дней.

На изображениях запечатлены протестующие, а также недавний перформанс белорусских женщин.

"Хочется от всего сердца поблагодарить всех, кто не сдается!", - обращается художница через соцсеть.

Есть и сюжет, посвященный лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. Художница назвала фото "Мой президент".

Также фотографии посвящены правоохранителям, которые стали на сторону протестующих и сложили оружие. "Честь героям!" - подписала их Базлова.

Кроме того, не оставили равнодушной художницу новости о пострадавших и погибших.

А также Базлова создала сюжет после того, как в Минске были задержаны  диджеи, включившие песню "Перемен!" Виктора Цоя.

Напомним, в Беларуси сообщили о втором погибшем в результате протестов.


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