Идет подготовка к войне: Беларусь приостановила участие в договоре, подписанном еще в 1990 году

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, (ДОВСЕ), подписанного в 1990 году в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что документ был опубликован на Национальном правовом портале республики. "Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — говорится в документе за подписью белорусского президента.

В августе 2022 года Чехия сообщила о приостановлении обязательств по договору в отношении Белоруссии. В марте 2023 года аналогичное решение приняли в Польше. В Беларуси в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

Стоит отметить, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин совершил (прихватив с собой нового министра обороны Андрея Белоусова) однодневный визит в подконтрольную ему Республику Беларусь (РБ). В тот же день там якобы приземлился самолет беглого украинского президента Виктора Януковича. В Беларуси Путин продолжил российскую ИПСО, назвав президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и заявив, что теперь непонятно, с кем подписывать возможные "мирные соглашения". О чем говорит путинский визит в Беларусь и сделанные именно там заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



