Инцидент на границе: почему Литва отправила Беларуси ноту протеста

На границе между Литвой и Беларусью произошел инцидент, фото из открытых источников

На границе между Беларусью и Литвой снова неспокойно. Министерство иностранных дел Литвы (МИД) направило правительству Беларуси дипломатическую ноту протеста по поводу нарушения белорусскими пограничниками государственной границы Литвы. Об этом сообщают в пресс-службе МИД Литвы.

Инцидент на границе между двумя государствами сняли на видео. Из видеозаписи видно, что белорусские пограничники в шлемах и со щитами силой вытесняют нелегалов на сторону Литвы, при этом нарушив территориальные границы в Шальчининкайском районе.

Известно, что перешли границу 12 белорусских граждан. Группа мигрантов из 35 человек в очередной раз незаконно пересекла границу Литвы из-за "дерзкой провокации" соседей, как событие назвали в литовском МИД.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в Литве будут принимать меры относительно усиления охраны государственной границы и увеличения числа пограничников.

В Литве проведут расследование нарушения территориальных границ страны работниками Белорусского пограничного комитета. Белорусскую сторону уже уведомили о начале расследования.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Беларуси отметили, что это литовские пограничники выталкивали нелегалов с детьми на территорию Беларуси и игнорировали их просьбы дать возможность написать заявления о предоставлении политического убежища. Обе страны выложили в интернет видео событий.



Как сообщал портал "Комментарии", Латвия объявила о намерении отгородиться от Беларуси забором. Для защиты границы от нелегального пересечения на нем построят инфраструктуру. О необходимости забора из колючей проволоки на границе сообщил правительству глава Министерства внутренних дел. Там считают, что есть реальная угроза незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

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