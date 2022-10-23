logo

BTC/USD

19192.92

ETH/USD

1309.74

LTC/USD

52.25

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Иранские инструкторы приехали в Беларусь: зачем
commentss НОВОСТИ Все новости

Иранские инструкторы приехали в Беларусь: зачем

В Беларусь прибыли иранцы для помощи россиянам с дронами

сегодня, 17:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Беларусь прибыли инструкторы из Ирана, которые могут координировать запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления .

Иранские инструкторы приехали в Беларусь: зачем

Иранские специалисты прибыли на помощь россиянам (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что группа инструкторов из Ирана, офицеров Корпуса стражей Исламской революции была замечена в селе Микуличи в Гомельской области. Всех их усиленно охраняют оккупанты из Росгвардии и офицеры ФСБ.

Белорусские партизаны сообщают, что сами эти инструкторы координировали запуски вражеских дронов по инфраструктурным объектам в Киевской области,  на западе и севере Украины.

Стало известно, что под контроль русской армии полностью перешли авиабазы в Барановичах и Лиде. Их и дальше используют для нанесения ударов по территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Иркутске на жилой дом упал российский истребитель СУ. По предварительным данным, в Иркутске на жилой двухэтажный дом упал российский истребитель СУ. Такое сообщение обнародовал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. По информации, предоставленной губернатором, известно, что дом находился на улице Пржевальского. Истребитель имел категорию СУ-30. В настоящее время военные и пожарные подразделения выехали на место падения. Российские власти сообщили о смерти обоих пилотов, жертвы среди мирного населения отсутствуют. По информации украинского корреспондента Андрея Цаплиенко и жителей Иркутска, два самолета СУ-30 принимали участие в полетах над городом. Один из истребителей успешно сел на базе, в то время как другой продолжал полет, а экипаж в течение 20 минут не отвечал на сообщение.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/10/23/v-bilorusi-pomicheni-iranski-instruktory/?fbclid=IwAR1jii0quKvi9PAw8gCas95303YUKVNsOAd89BV1CWLPsPyuBvqNPR1rOV4
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!