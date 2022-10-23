Иранские инструкторы приехали в Беларусь: зачем

В Беларусь прибыли инструкторы из Ирана, которые могут координировать запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления .

В сообщении говорится, что группа инструкторов из Ирана, офицеров Корпуса стражей Исламской революции была замечена в селе Микуличи в Гомельской области. Всех их усиленно охраняют оккупанты из Росгвардии и офицеры ФСБ.

Белорусские партизаны сообщают, что сами эти инструкторы координировали запуски вражеских дронов по инфраструктурным объектам в Киевской области, на западе и севере Украины.

Стало известно, что под контроль русской армии полностью перешли авиабазы в Барановичах и Лиде. Их и дальше используют для нанесения ударов по территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Иркутске на жилой дом упал российский истребитель СУ. По предварительным данным, в Иркутске на жилой двухэтажный дом упал российский истребитель СУ. Такое сообщение обнародовал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. По информации, предоставленной губернатором, известно, что дом находился на улице Пржевальского. Истребитель имел категорию СУ-30. В настоящее время военные и пожарные подразделения выехали на место падения. Российские власти сообщили о смерти обоих пилотов, жертвы среди мирного населения отсутствуют. По информации украинского корреспондента Андрея Цаплиенко и жителей Иркутска, два самолета СУ-30 принимали участие в полетах над городом. Один из истребителей успешно сел на базе, в то время как другой продолжал полет, а экипаж в течение 20 минут не отвечал на сообщение.