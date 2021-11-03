Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Официальный Google-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси был заблокирован. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА. Официальная представительница СК Юлия Гончарова рассказала журналистам, что причиной блокировки Google-аккаунта стало применение санкций в отношении Следственного.

Googlе - фото из открытых источников





"На данном скриншоте можно увидеть, что аккаунт "выключен в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен". , – сказала представительница СК.





Следовательно, ролики, которые содержались на канале, не подлежат восстановлению.Канал СК все еще отображается в поисковике, однако на странице, где он размещен, содержится надпись: “Эта страница недоступна. Попытайтесь поискать что-то другое”.





Напомним, американская компания Google добавила новый инструмент для своей поисковой системы. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Разработчики известного поисковика позволят пользователям удалять фотографии подростков и детей из результатов поиска по обращению них самих или их родителей. Таким образом в компании предоставляют новый инструмент несовершеннолетним пользователям для контроля над своими фотографиями, которые выдаются в поисковой системе. Представители компании заявили, что отныне любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны смогут отправить запрос на удаление фотографий, выполнив несколько не сложных шагов. После этого они больше не будут показываться во вкладке "Изображения" или как эскизы ни в одной функции в поиске. Для удаления изображения потребуется заполнить анкету. В ней нужно указать инициалы и возраст несовершеннолетнего, фотографию которого пользователь намеривается удалить из поиска. Также к анкете нужно прикрепить URL-изображения и адреса страниц результатов поиска, что содержат данную фотографию.

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