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Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

На данном скриншоте можно увидеть, что аккаунт выключен

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий
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Официальный Google-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси был заблокирован. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА. Официальная представительница СК Юлия Гончарова рассказала журналистам, что причиной блокировки Google-аккаунта стало применение санкций в отношении Следственного.

Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Googlе - фото из открытых источников


"На данном скриншоте можно увидеть, что аккаунт "выключен в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен". , – сказала представительница СК.


Следовательно, ролики, которые содержались на канале, не подлежат восстановлению.Канал СК все еще отображается в поисковике, однако на странице, где он размещен, содержится надпись: “Эта страница недоступна. Попытайтесь поискать что-то другое”.


Напомним, американская компания Google добавила новый инструмент для своей поисковой системы. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Разработчики известного поисковика позволят пользователям удалять фотографии подростков и детей из результатов поиска по обращению них самих или их родителей. Таким образом в компании предоставляют новый инструмент несовершеннолетним пользователям для контроля над своими фотографиями, которые выдаются в поисковой системе.  Представители компании заявили, что отныне любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны смогут отправить запрос на удаление фотографий, выполнив несколько не сложных шагов. После этого они больше не будут показываться во вкладке "Изображения" или как эскизы ни в одной функции в поиске. Для удаления изображения потребуется заполнить анкету. В ней нужно указать инициалы и возраст несовершеннолетнего, фотографию которого пользователь намеривается удалить из поиска. Также к анкете нужно прикрепить URL-изображения и адреса страниц результатов поиска, что содержат данную фотографию. 




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59133027
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