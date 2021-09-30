Из-за стрельбы в Беларуси задержали десятки граждан

На днях по стране было задержано около 50 человек. Правозащитники Беларуси говорят, что задержание могут касаться комментариев под видео о перестрелке в квартире жителя Минска, который застрелил одного из сотрудников белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ТСН со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

В Беларуси задерживают граждан, фото из открытых источников

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оскорбление государственного служащего) и статье 130 (разжигание социальной розни). Правозащитники подозревают, что людей могли задерживать за их сообщения в соцсетях и комментарии к убийству сотрудника правоохранительных органов.



Задержания проводились работниками КГБ 29 сентября в более девяти городах Беларуси. Уже выяснено личные данные 30 человек, о задержании которых правозащитникам сообщили родственники задержанных. В квартирах задержанных работники КГБ проводили обыски. Все задержанные находятся в следственном изоляторе на улице Окрестина, говорится в сообщении.



Как сообщал портал "Комментарии", в Минске мужчина застрелил одного из силовиков, что вломились к нему домой. Молодой белорус был вооружен охотничьим ружьем. Когда он увидел, что к нему в квартиру кто-то ломает дверь, мужчина не растерялся и начал стрелять.

Известно, что в результате одного из сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Милиционер скончался на месте. Во время перестрелки был убит владелец квартиры.

Мы писали, что Беларусь отправила на границу с Польшей солдат. Как рассказал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав угли, у границы с Польшей обнаружены белорусских солдат других подразделений.



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