К чему приведет замена Путиным Лукашенко: озвучен шокирующий прогноз для Беларуси

В случае попытки Кремля устранить Александра Лукашенко и привести к власти более лояльного к Москве политика Беларусь может столкнуться с длительной внутренней нестабильностью. Такое мнение высказала лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в эфире "Киев24".

Фото: из открытых источников

По ее словам, будущее страны определяет не только руководство, но и позиция общества. Тихановская убеждена, что белорусы не согласятся с навязанным Кремлем преемником Лукашенко, а любая попытка установить контроль над страной из-за подконтрольной Москве фигуры лишь усугубит политический кризис.

"Мы должны понимать, что Беларусь — это не один руководитель страны, это все-таки люди. И люди не согласятся ни с одной фигурой, которую "поставили" или выбрали. Также будет голосование людей, и потому это будет постоянная "зона турбулентности" – граждане будут не согласны с политикой, будут протестовать", – заявила Тихановская.

Она также предположила, что подобный сценарий вызовет негативную реакцию со стороны западных государств и еще больше усугубит ситуацию в регионе. По ее мнению, белорусское общество не готово согласиться с ролью инструмента российской политики.

"Я думаю, наши европейские партнеры не согласятся с таким положением вещей. Регион нестабильный – вот и все, и потому люди не будут служить России. Здесь также много сценариев может быть", — отметила оппозиционерка.

Отдельно Тихановская подчеркнула, что развитие событий в Беларуси во многом зависит от Украины. Она считает, что именно Киев сегодня играет ключевую роль в формировании архитектуры безопасности Восточной Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что оккупированный Крым все чаще становится целью украинских ударов, что уже влияет на логистику российских войск. На этом фоне у Крымского моста образуются многокилометровые пробки, ведь многие россияне пытаются покинуть полуостров. Если ключевые транспортные маршруты будут окончательно выведены из строя, оккупационные силы могут столкнуться с серьезными проблемами с обеспечением. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко.