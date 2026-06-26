До чого призведе заміна Путіним Лукашенка: озвучено шокуючий прогноз для Білорусі

У разі спроби Кремля усунути Олександра Лукашенка та привести до влади більш лояльного до Москви політика Білорусь може зіткнутися з тривалою внутрішньою нестабільністю. Таку думку висловила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська в ефірі "Київ24".

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За її словами, майбутнє країни визначає не лише її керівництво, а й позиція суспільства. Тихановська переконана, що білоруси не погодяться із нав'язаним Кремлем наступником Лукашенка, а будь-яка спроба встановити контроль над країною через підконтрольну Москві фігуру лише поглибить політичну кризу.

"Ми повинні розуміти, що Білорусь — це не один керівник країни, це все ж таки люди. І люди не погодяться з жодною фігурою, яку "поставили" чи вибрали. Також буде голосування людей, і тому це буде постійна "зона турбулентності" — громадяни будуть не згодні з політикою, будуть протестувати", — заявила Тихановська.

Вона також припустила, що подібний сценарій викличе негативну реакцію з боку західних держав і ще більше загострить ситуацію в регіоні. На її думку, білоруське суспільство не готове погодитися на роль інструмента російської політики.

"Я думаю, наші європейські партнери не погодяться з таким станом речей. Регіон нестабільний — ось і все, і тому люди не будуть служити Росії. Тут так само багато сценаріїв може бути", — зазначила опозиціонерка.

Окремо Тихановська наголосила, що розвиток подій у Білорусі багато в чому залежить від України. Вона вважає, що саме Київ сьогодні відіграє ключову роль у формуванні безпекової та політичної архітектури Східної Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що окупований Крим дедалі частіше стає ціллю українських ударів, що вже впливає на логістику російських військ. На цьому тлі біля Кримського мосту утворюються багатокілометрові затори, адже багато росіян намагаються залишити півострів. Якщо ж ключові транспортні маршрути будуть остаточно виведені з ладу, окупаційні сили можуть зіткнутися із серйозними проблемами із забезпеченням. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко.