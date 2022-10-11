Как понимать новые заявления Беларуси: готов ли Путин открыть еще один фронт

Министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин выступил с заявлением, что белорусская армия не собирается нападать на Украину, а готовится лишь обороняться в случае "провокаций". О чем говорят последние заявления официального Минска? Насколько велика для Украины угроза со стороны Беларуси? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беларусь. Фото из открытых источников

Есть готовность к ответным действиям, если состоится повторное вторжение со стороны Беларуси

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука не исключает, что в ближайшее время может произойти попытка вторжения объединенных сил РФ и РБ на территорию нашего государства.

"Ничего неожиданного в этом не будет. И, насколько мне известно (а я постоянно общаюсь с нашими военными, в том числе, защищающими северные границы) – есть готовность к ответным действиям", – говорит эксперт.

При этом, продолжает Георгий Тука, он до сих пор не может найти объяснения бездействию нашего (по мнению эксперта, в первую очередь, политического) руководства государства.

"Оно, похоже, не находит в себе мужества отдать приказ по нанесении точечных ударов по военным объектам на территории Беларуси. И даже вчерашние (очередные!) пуски с территории этого государства не вызывают должной ответной реакции", – констатирует эксперт.

Диапазон возможностей неучастия РБ в войне сужается

Политолог Андрей Окара обращает внимание, что Хренин сформулировал главный коллективный меседж, который так или иначе озвучивают люди, осуществляющие "эффективный контроль над Беларусью" и представляющиеся руководителями этого государства.

"Суть его в следующем – "мы не хотим, мы боимся войны с Украиной". То есть, официальный Минск продолжает пытаться отволынить от прямого участия в конфликте, – поясняет эксперт. – Всячески демонстрируя, что находится на крючке Кремля. При этом диапазон возможностей неучастия РБ в войне сужается. Именно так переводятся на обычный язык все последние заявления Лукашенко, Хренина иже с ними", – считает Андрей Окара.

По его словам, вопрос лишь в том, насколько Москва может додавить Минск, чтобы повести белорусскую армию в Украину – фактически на убой.

"В РФ с ходом войны сплочение вокруг президента, некие милитаристские настроения у определенной части населения есть. Как и обратные настроения, особенно на фоне мобилизации. Энтузиазма в стране-агрессоре всё меньше, а главное цифры – подсчет тех, кто бежит за границы от войны (от 300 тысяч до 1 млн за последние несколько недель). В РБ же подавляющее число граждан против этой войны. А уж тем более – против участия в ней Беларуси", – поясняет политолог.

Он не исключает, что смысл белорусской армии в подобном гипотетическом конфликте может быть примерно таким же, как роль тех донецких и луганских "мобиков", которых россияне гонят впереди своих войск.

"И заявления того же Хренина о развертывании совместной с россиянами военной группировки вполне может рассматриваться в этом ключе, – считает Андрей Окара. – Армия РБ абсолютно не мотивирована воевать с Украиной. А роль россиян в этой группировки, вероятно, изначально сведется к роли загранотряда с широкими полномочиями. Причем не будем исключать, что все в данной группировке будут одеты в форму белорусской армии".

Но пока, констатирует эксперт, все эти заявления и действия со стороны РБ вынуждают Украину держать у белорусской границы усиленную группировку, не давая возможности перебросить ее на восточный и южный фронт.

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