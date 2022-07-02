Как Путин давит на Лукашенко: когда Минск решится вступить в войну - есть ли угроза сегодня

Генштаб ВСУ сообщил, что в вооруженных силах Республики Беларусь (РБ) продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля. Через военные комиссариаты Гомельской области якобы продолжается вручение повесток, а врачам запрещен выезд за пределы страны. Тем временем российский диктатор Путин заявил, что западные санкции подталкивают РФ и Беларусь к "объединению". Эксперты проанализировали маневры в Беларуси и вокруг Беларуси для издания "Комментарии".

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Как не крути, но Путин минус Лукашенко весит значит намного меньше, чем Путин плюс Лукашенко

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак уверен, что отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко никогда нельзя было назвать партнерскими или тем более равноправными.

"Россия всегда показывала кто главный в их отношениях, пользуясь формулой "кто платит, тот и музыку играет". Огромное количество ранее выданных РБ кредитов – тому подтверждение. В ответ Александр Григорьевич, получив в Кремле желаемое, продолжал проводить свою политику, не всегда ориентируясь на звонки из Москвы. Но в последние несколько недель, всё активнее стала позиция Путина в отношении Беларуси касательно ее участия в войне в Украине и возможного силового разблокирования Сувалкского коридора длиной около 60 км, который соединяет территорию Белоруссии с Калининградской областью России", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что во время недавней личной встречи Лукашенко и Путина, последний поднял вопрос о необходимости проведения глубокой модернизации на авиазаводах РФ части имеющихся на вооружении Беларуси штурмовиков СУ-25 (всего их порядка 68 единиц).

"Предложение вызвало крайнее удивление у Лукашенко, который явно этого не ожидал. Вне всяких сомнений, эти штурмовики после небольшой модернизации и перекрашивания отправятся на войну в Украину, – считает Иван Ступак. – Кроме того, на этой неделе происходила встреча Лукашенко и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На ней президент Беларуси уверял, что ни о какой инкорпорации (слиянии) двух государств речи не идет. А уже на следующий день, Путин говорит о неизбежном объединении двух стран", – отмечает Иван Ступак.

Эксперт резюмирует.

1. Лукашенко однозначно хочет сохранить свою власть в Беларуси в качестве президента, а не в качестве назначаемого губернатора в союзном государстве под руководством Путина.

2. Лукашенко хочет сохранить свою исключительную власть с целью обеспечения плавного транзита этой власти в руки своего сына Николая.

3. Лукашенко чрезвычайно прагматичный диктатор, который во всём ищет выгоду. Он понимает, что прямое вступление в войну на стороне лузера, автоматически делает его таким же лузером.

"В отношении Лукашенко необходимо использовать прагматичную стратегию "вытаскивания его из орбиты Путина". Этот процесс можно начать с вопроса снятия с РБ всех или части санкций – в обмен на закрытие воздушного пространства для авиации РФ и полного снятия угрозы вторжения в Украину. А обо всех действиях РБ, которые произошли после 24 февраля, поговорим уже после войны, – акцентирует Иван Ступак. – Как не крути, но Путин минус Лукашенко весит и значит намного меньше, чем Путин плюс Лукашенко".

Сами русские понимают, что Лукашенко для них – такой же проблемный союзник, как в свое время Муссолини для Гитлера

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что у Лукашенко и в целом РБ есть понимание, что они потеряли суверенитет.

"До скандальных выборов 2020-го и последующих жестко подавленных протестов у белорусских властей еще оставалась какая-то автономия. Сейчас они ее полностью утратили, став подконтрольными Кремлю. Потеряли они и экономический суверенитет, так как попали под каток западных санкций. А из-за помощи РФ при вторжении в Украину (российская армия заходила с белорусской территории, оттуда же по нам летели и летят ракеты), Беларусь потеряла еще и украинский рынок. То есть, утрачены хоть какие-то варианты многовекторности. Даже Китай теперь с опасением смотрит на РБ, хоть ранее достаточно динамично развивал с ней бизнес", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, Лукашенко внимательно смотрит за перипетиями российско-украинской войны.

"Кремль всё более явно пытается втянуть в нее и РБ. Но Лукашенко пока саботирует этот процесс, стараясь максимально отсрочить официальное вступление в войну на стороне России, – отмечает Анатолий Октисюк. – В то же время, сами русские понимают, что Лукашенко для них – такой же проблемный союзник, как в свое время Муссолини для Гитлера. Не могут в РФ не понимать и того, что если белорусская армия вторгнется в Украину, она будет разбита, а внутри самой РБ начнется партизанская войны и волнения. И тогда России придется тратить еще больше ресурсов, чтобы это всё подавить".

Исходят из этого, эксперт предполагает, что в ближайшее время не стоит ожидать прямого вторжения со стороны РБ. Если оно и случится, то после повторной концентрации российских сил на наших границах.

"То есть, если русские начнут гнать своих военных (без участия которых белорусы вторгаться не будут) в ту же Гомельскую область – это уже будет сигнал. Как и некие совместные российско-белорусские учения у наших границ. Гипотетически это может случиться в конце текущего или начале следующего года, – поясняет Анатолий Октисюк. – Но тут всё будет зависеть и от исхода битвы за Донбасс, где РФ сконцентрировала практически все свои ресурсы. При любом исходе россиянам потребуется время на пополнение сил и перегруппировку. Не исключено и то, что в какой-то момент Путин скажет, что всех уже победил, всех целей так называемой "спецоперации" достигли – и военные действия прекратятся".

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