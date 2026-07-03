Какая роль Беларуси в атаках на Украину: что настораживает

Вдоль северной границы Украины было зафиксировано большое количество российских ударных беспилотников, среди которых, как обычные, так и реактивные. Какова роль Беларуси в атаках на Украину? Как Беларусь может готовить повод для вовлечения в войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Ретрансляторы на территории Беларуси можно рассматривать только как верхушку айсберга

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве отметил, что не исключено, что ретрансляторы в Беларуси до сих пор продолжают работать. Но есть и другие сопутствующие возможности, которые используются на территории Беларуси.

"Очень много речи происходит вокруг ретрансляторов, но забывают указать о дополнительных сопутствующих возможностях, которые используются с территории Беларуси. Во-первых, враг активно использует мобильную связь, даже Польши и Молдовы, для того, чтобы получать определенные данные по той же телеметрии, другой информации из "Шахедов", — сказал эксперт.

Дополнительно, по словам эксперта, башни мобильной связи могут являться возможностью получения четких координат в приграничной зоне Украины.

"То есть они строят себе понимание, когда знают, где какие башни стоят. И соответственно, они понимают физически, где находятся они на территории Украины. Поэтому ретранслятор — это лишь возможность использования Mesh-связи, что существенно увеличивает возможности вражеских дронов. Но дополнительно враг активно использует, например, средства радиоэлектронного подавления с территории Беларуси". подавлять наши радиолокационные средства", — объяснил Храпчинский.

Поэтому, как считает эксперт, ретрансляторы на территории Беларуси можно рассматривать только как верхушку айсберга, ведь активно помогающая России в ведении боевых действий Минск.

Ситуация на северном направлении остается напряженной

Военный обозреватель Богдан Мирошников отметил, что в ночь на 2 июля вдоль северной границы Украины действительно зафиксировали массовое движение ударных беспилотников, в том числе реактивных модификаций.

По его словам, дроны двигаются именно вдоль участка границы, где до сих пор остаются активными ретрансляторы связи, которые, как он отмечает, якобы никто не выключил.

По мнению Мирошникова, ситуация может свидетельствовать о попытке создать искусственный повод для эскалации со стороны Белоруссии.

"Очевидно, Белоруссия по указанию Путина ждет, пока мы применим силу. Чтобы создать casus belli", – отметил обозреватель.

По его словам, на данный момент официального подтверждения такой версии от украинского военно-политического руководства нет. В то же время ситуация на северном направлении остается напряженной из-за постоянной угрозы воздушных атак и потенциальных провокаций со стороны союзников РФ.

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