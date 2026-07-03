Яка роль Білорусі в атаках на Україну: що насторожує

Уздовж північного кордону України зафіксували велику кількість російських ударних безпілотників, серед яких, як звичайні, так і реактивні. Яка роль Білорусі в атаках на Україну? Як Білорусь може готувати привід для втягнення у війну? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Ретранслятори на території Білорусі можна розглядати лише як верхівку айсбергу

Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві зазначив, що не виключено, шо ретранслятори в Білорусі досі продовжують працювати. Але є й інші супутні можливості, які використовуються з території Білорусі.

"Дуже багато розголосу відбувається навколо ретрансляторів, але забувають вказати про додаткові супутні можливості, які використовуються з території Білорусі. По-перше, ворог активно використовує мобільний зв'язок, навіть Польщі і Молдови, для того, щоби отримувати певні дані щодо тієї ж самої телеметрії, іншої інформації з "Шахедів", — сказав експерт.

Додатково, за словами експерта, вежі мобільного зв'язку можуть бути можливістю отримання чітких координат в прикордонній зоні України.

"Тобто, вони будують собі розуміння, коли знають, де які вежі стоять. І відповідно, вони розуміють фізично, де знаходяться вони на території України. Тому ретранслятор — це лише можливість використання Mesh-зв’язку, що суттєво збільшує можливості ворожих дронів. Але додатково ворог активно використовує, наприклад, засоби радіоелектронного подавлення з території Білорусі для того, щоби придушувати наші дрони-перехоплювачі, придушувати наші засоби радіолокації", — пояснив Храпчинський.

Тому, як вважає експерт, ретранслятори на території Білорусі можна розглядати лише як верхівку айсбергу, адже Мінськ яка активно допомагає Росії в веденні бойових дій.

Ситуація на північному напрямку залишається напруженою

Військовий оглядач Богдан Мирошников зазначив, що у ніч проти 2 липня вздовж північного кордону України справді зафіксували масовий рух ударних безпілотників, зокрема реактивних модифікацій.

За його словами, дрони рухаються саме вздовж ділянки кордону, де досі залишаються активними ретранслятори зв’язку, які, як він зазначає, нібито ніхто не вимкнув.

На думку Мирошникова, ситуація може свідчити про спробу створити штучний привід для ескалації з боку Білорусі.

"Очевидно, Білорусь за вказівкою Путіна чекає, поки ми застосуємо силу. Щоб створити casus belli", — зазначив оглядач.

За його словами, наразі офіційного підтвердження такої версії від українського військово-політичного керівництва немає. Водночас ситуація на північному напрямку залишається напруженою через постійну загрозу повітряних атак та потенційні провокації з боку союзників РФ.

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