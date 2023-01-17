Когда молчать уже невозможно: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси

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Кравцев Сергей
Украинское посольство направило ноту протеста в МИД Беларуси из-за пропагандистского сюжета на гостелеканале Беларуси. Белорусский пропагандисты рассказывали выдумки о якобы вербовке посольством Украины наемников на войну против России. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в Facebook.
Игорь Кизим. Фото: TUT.BY
Игорь Кизим отметил, что обычно он никак не комментирует то, что озвучивают на российском пропагандистском телевидении, но в данном случае молчать уже нельзя. Сейчас антиукраинская тематика на белорусском ТВ просто "зашкаливает". И после очередного пробитого "дна", отмечает дипломат, смолчать было просто невозможно.
В своем пропагандистском "сюжете" журналист утверждает, якобы посольство является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину.
Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который якобы с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали.
Кизим подчеркнул, что слова грузина о его желании воевать на стороне Украины — "единственная правда в этом сюжете": "Все остальное – ложь, манипуляции и лицемерие".
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