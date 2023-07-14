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Кремль вывел почти всех своих военных с территории Беларуси, – Госпогранслужба

Пограничники не исключают, что через некоторое время дежурные подразделения РФ могут быть вновь заведены на территорию Беларуси

сегодня, 14:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несколько месяцев назад Россия начала систематически выводить своих военных с территории Беларуси. По состоянию на сейчас Минобороны РФ в рамках ротации вывело практически всех оккупантов из Беларуси, куда раньше их перебрасывали для тренировок, а также подготовки перед отправкой в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Кремль вывел почти всех своих военных с территории Беларуси, – Госпогранслужба

Беларусь. Фото из открытых источников


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"К счастью, количество российских военных, которые находились на территории Беларуси и привлечены к обучению, находились на беларуских полигонах за последнее время только уменьшалось. Еще до недавнего времени мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация, и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", – заявили в Госпогранслужбе.

Спикер подчеркнул, что нельзя исключать, что через некоторое время очередные подразделения РФ будут заведены на территорию Беларуси, и в дальнейшем страну будут использовать как площадку или полигон для обучения российских военных. Но пока таких передвижений не фиксируют.             

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, которая могла бы осуществить повторное вторжение на территорию Украины. Несмотря на все мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации", – добавил он.

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