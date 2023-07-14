Кремль вывел почти всех своих военных с территории Беларуси, – Госпогранслужба

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Кравцев Сергей
Несколько месяцев назад Россия начала систематически выводить своих военных с территории Беларуси. По состоянию на сейчас Минобороны РФ в рамках ротации вывело практически всех оккупантов из Беларуси, куда раньше их перебрасывали для тренировок, а также подготовки перед отправкой в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Беларусь. Фото из открытых источников
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Спикер подчеркнул, что нельзя исключать, что через некоторое время очередные подразделения РФ будут заведены на территорию Беларуси, и в дальнейшем страну будут использовать как площадку или полигон для обучения российских военных. Но пока таких передвижений не фиксируют.
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