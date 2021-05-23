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Главная Новости Мир Беларусь Кто был на борту самолета, из-за которого Лукашенко поднял в небо истребитель
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Кто был на борту самолета, из-за которого Лукашенко поднял в небо истребитель

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в Беларуси

сегодня, 16:31
Автор:

Таисия Ерохина

Над Беларусью экстренно эвакуировали самолет, на борту которого пребывал основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Во время незапланированной посадки Александр Лукашенко отдал указ поднять в небо истребитель. Об этом сообщает "Белсат".

Кто был на борту самолета, из-за которого Лукашенко поднял в небо истребитель

Роман Протасевич. Фото из открытых источников

Самолет авиакомпании Ryanair рейсом Афины-Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за взрывчатки на борту.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", Александр Лукашенко дал указ поднять в небо истребитель МиГ-29 для сопровождения пассажирского самолета. Его проверили минеры, однако бомба найдена не была. Теперь пассажиры проходят повторный досмотр.

Отмечается, что самолет пока не продолжает свой рейс в Вильнюс.

Тем временем Протасевич был задержан. В Беларуси его обвиняют в терроризме.

Как пишет Telegram-канал Nexta, после задержания Протасевича в Минске соцсети призывают к бойкоту Ryanair.

Пользователи требуют от перевозчика официальных объяснений действий экипажа. Компанию же называют сообщником диктатора.

Также в сообщении указали на то, что пилотам было ближе и проще посадить самолет в Вильнюсе. Однако посадку совершили в Минске.

Как известно, Telegram-канал Nexta освещал скандальные выборы президента в Беларуси, в частности – стычки и столкновения полиции с протестующими. Он регулярно публиковал видео жестких действий со стороны представителей белорусских правоохранительных органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следственный комитет Беларуси обвинил основателя и редактора Telegram-канала Nexta в организации массовых беспорядков и протестов. Этот канал был признан экстремистским, а обвиняемых объявили в международный розыск.


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Источник: https://belsat.eu/news/23-05-2021-samalyot-ryanair-yaki-vykonvau-rejs-z-afinau-u-vilnyu-razvyarnuusya-u-rayone-lidy-i-seu-u-mensku/
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