Кто был на борту самолета, из-за которого Лукашенко поднял в небо истребитель

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Таисия Ерохина
Над Беларусью
экстренно эвакуировали самолет, на борту которого пребывал основатель Telegram-канала Nexta Роман
Протасевич. Во время незапланированной посадки Александр Лукашенко отдал указ
поднять в небо истребитель. Об этом сообщает "Белсат".
Роман Протасевич. Фото из открытых источников
Самолет авиакомпании
Ryanair рейсом Афины-Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за
взрывчатки на борту.
Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", Александр Лукашенко дал указ поднять в небо истребитель
МиГ-29 для сопровождения пассажирского самолета. Его проверили минеры, однако бомба найдена не была. Теперь пассажиры проходят повторный досмотр.
Отмечается, что самолет
пока не продолжает свой рейс в Вильнюс.
Тем временем Протасевич
был задержан. В Беларуси его обвиняют в терроризме.
Как пишет Telegram-канал Nexta, после задержания Протасевича в Минске соцсети призывают к бойкоту Ryanair.
Пользователи требуют от перевозчика официальных объяснений действий экипажа. Компанию же называют сообщником диктатора.
Также в сообщении указали на то, что пилотам было ближе и
проще посадить самолет в Вильнюсе. Однако посадку совершили в Минске.
Как известно, Telegram-канал Nexta освещал скандальные
выборы президента в Беларуси, в частности – стычки и столкновения полиции с
протестующими. Он регулярно публиковал видео жестких действий со стороны представителей
белорусских правоохранительных органов.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что следственный
комитет Беларуси обвинил основателя и редактора Telegram-канала Nexta в организации массовых беспорядков и протестов. Этот канал был признан экстремистским, а обвиняемых объявили в международный розыск.
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