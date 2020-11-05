Виноваты СМИ - телеграм-канал NEXTA обвиняют в протестах в Беларуси

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Кириєнко Анна
Следственный комитет Беларуси занимается расследованием уголовного дела о массовых протестах и беспорядках. Причастными к бунту в Беларуси признали Степана Путило и Романа Протасевича — основателя и редактора популярного телеграм-канала NEXTA, который освещал основные события в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Фото: УНИАН
Правовики зафиксировали на ресурсе факты призывов к протестам, забастовкам, блокированию дорог, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Впоследствии психолингвистическая экспертиза это доказала.
Мужчин обвиняют по трем статьям: организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности.
Телеграм-канал признан экстремистским. Сейчас обвиняемые находятся в международном розыске.
Напоминаем, что Лукашенко заявил, что не собирается уходить из политики.
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