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Главная Новости Мир Беларусь Виноваты СМИ - телеграм-канал NEXTA обвиняют в протестах в Беларуси
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Виноваты СМИ - телеграм-канал NEXTA обвиняют в протестах в Беларуси

Следственный комитет Беларуси обвинил основателя и редактора телеграм-канала NEXTA в организации массовых беспорядков и протестов

сегодня, 11:30
Автор:

Кириєнко Анна

Следственный комитет Беларуси занимается расследованием уголовного дела о массовых протестах и беспорядках. Причастными к бунту в Беларуси признали Степана Путило и Романа Протасевича — основателя и редактора популярного телеграм-канала NEXTA, который освещал основные события в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Виноваты СМИ - телеграм-канал NEXTA обвиняют в протестах в Беларуси

Фото: УНИАН

Правовики зафиксировали на ресурсе факты призывов к протестам, забастовкам, блокированию дорог, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Впоследствии психолингвистическая экспертиза это доказала.

Мужчин обвиняют по трем статьям: организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности.

Телеграм-канал признан экстремистским. Сейчас обвиняемые находятся в международном розыске.

Напоминаем, что Лукашенко заявил, что не собирается уходить из политики.



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Источник: https://t.me/skgovby/3337
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