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Куда исчез белорусский журналист Игорь Ильяш

Об исчезновении минского журналиста сообщили с места работы

сегодня, 11:20
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что в Минске исчез журналист Игорь Ильяш. Эту информацию предоставила белорусская служба сайта Радио Свобода.

Куда исчез белорусский журналист Игорь Ильяш

Фото: currenttime.tv

Игорь Ильяш работает на телеканале "Белсат". Его жена — Екатерина Андреева, также журналистка. Ранее она была задержана за организацию действий, нарушающих общественный порядок.

Знакомые мужчины сообщают, что не могут ему дозвониться. Игорь не появился ни на работе, ни на запланированной встрече. Дома его тоже нет.

Когда брат журналиста вошел в квартиру Игоря, он нашел копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. Это свидетельствует о том, что в доме проводились обыски. Кто именно это делал и почему — никто не знает.

Через некоторое время родственники сообщили, что Игоря нашли. Все время мужчина находился в следственном изоляторе, к нему никого не пускают. На каких основаниях журналиста туда забрали, пока неизвестно.

Ранее Игорь Ильяш с женой сотрудничали с украинскими СМИ, в частности с Радио Свобода. Екатерина Андреева стала соавтором книги "Белорусский Донбасс", в которой говорится о роли белорусов в российско-украинской войне на Востоке.

Сайт "Комментарии" напоминает, что ранее белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церкви.



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Источник: https://www.svaboda.org/a/30967077.html
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