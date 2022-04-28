Лукашенко анонсировал расширение Союзного государства – бывшим республикам СССР приготовиться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Минск и Москва, которые вместе создали Союзное государство, могут привлечь и другие страны к построению нового большого государства. Как передает портал "Комментарии", слова Лукашенко цитирует государственное издание "Белта".

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

На встрече с губернатором Воронежской области РФ Лукашенко высказал благодарность Кремлю за возможность для Беларуси присоединиться к строительству Союзного государства. При этом Лукашенко отметил, что строительство Союзного государства должно происходить на новых принципах, когда никто не будет в обиде. Главный принцип Союзного государства должен включать в себя развития суверенных государств Беларуси и России.

По мнению Лукашенко, увидев мощный и процветающий союз двух государств и другие страны захотят присоединиться к построение нового государства. Александр Лукашенко уточнил, что, в первую очередь, он имеет ввиду республики бывшего Советского Союза.

Отметим, о создании Союзного государства первые лица России и Беларуси говорили давно, но в ноябре 2021-го года решили задокументировать свои намерения, подписав интеграционный декрет Союзного государства.

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