Лукашенко цинично заявил, что считал Зеленского «своим сыном»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, ранее назвавшего его и российского диктатора Владимира Путина "двумя дедами". Об этом пишет белорусское госиздание БелТА .

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко сделал заявление во время встречи с правительственными делегациями, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Он призвал страны-участницы "развивать экономическое сотрудничество" в условиях "передела мира и конкурентной борьбы".

"Вы – генералы экономик своих стран. А я уже человек… Как недавно сказал мой коллега, которого я считал своим сыном, Володя Зеленский, мы здесь с Путиным – старые люди, где-то там "шепчемся по углам" в ущерб другим. Полная чушь", – заявил Лукашенко.

Напомним, накануне во время Варшавского форума безопасности Зеленского попросили прокомментировать предложение Лукашенко относительно встречи. Украинский президент ответил, что ему "очень сложно" что-либо говорить об этой инициативе, поскольку самопровозглашенный лидер Беларуси давно находится в изоляции и проводит политику, полностью согласованную с желаниями Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал угрожающую аяву после встречи с Путиным. 26 сентября состоялась встреча Владимира Путина на Александра Лукашенко. После переговоров Лукашенко пообщался с журналистами и принялся сыпать угрозами в сторону Украины.

Заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно успокоиться и рассмотреть предложение.

"Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, то это будет то, что было в начале "СВО". Будет еще хуже — они потеряют Украину. Тогда нужно было остановиться и весь Восток был бы украинским, кроме Крыма. Не остановились — потеряли Восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину".

