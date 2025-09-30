logo

BTC/USD

114618

ETH/USD

4191.17

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко цинично заявил, что считал Зеленского «своим сыном»
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко цинично заявил, что считал Зеленского «своим сыном»

Лукашенко утверждает, что считал украинского президента Зеленского «своим сыном»

30 сентября 2025, 23:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, ранее назвавшего его и российского диктатора Владимира Путина "двумя дедами". Об этом пишет белорусское госиздание БелТА .

Лукашенко цинично заявил, что считал Зеленского «своим сыном»

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко сделал заявление во время встречи с правительственными делегациями, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Он призвал страны-участницы "развивать экономическое сотрудничество" в условиях "передела мира и конкурентной борьбы".

"Вы – генералы экономик своих стран. А я уже человек… Как недавно сказал мой коллега, которого я считал своим сыном, Володя Зеленский, мы здесь с Путиным – старые люди, где-то там "шепчемся по углам" в ущерб другим. Полная чушь", – заявил Лукашенко.

Напомним, накануне во время Варшавского форума безопасности Зеленского попросили прокомментировать предложение Лукашенко относительно встречи. Украинский президент ответил, что ему "очень сложно" что-либо говорить об этой инициативе, поскольку самопровозглашенный лидер Беларуси давно находится в изоляции и проводит политику, полностью согласованную с желаниями Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал угрожающую аяву после встречи с Путиным. 26 сентября состоялась встреча Владимира Путина на Александра Лукашенко. После переговоров Лукашенко пообщался с журналистами и принялся сыпать угрозами в сторону Украины.

Заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно успокоиться и рассмотреть предложение. Заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно успокоиться и рассмотреть предложение.

"Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, то это будет то, что было в начале "СВО". Будет еще хуже — они потеряют Украину. Тогда нужно было остановиться и весь Восток был бы украинским, кроме Крыма. Не остановились — потеряли Восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости