Лукашенко цинично заявил, что считал Зеленского «своим сыном»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, ранее назвавшего его и российского диктатора Владимира Путина "двумя дедами". Об этом пишет белорусское госиздание БелТА .
Лукашенко сделал заявление во время встречи с правительственными делегациями, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Он призвал страны-участницы "развивать экономическое сотрудничество" в условиях "передела мира и конкурентной борьбы".
Напомним, накануне во время Варшавского форума безопасности Зеленского попросили прокомментировать предложение Лукашенко относительно встречи. Украинский президент ответил, что ему "очень сложно" что-либо говорить об этой инициативе, поскольку самопровозглашенный лидер Беларуси давно находится в изоляции и проводит политику, полностью согласованную с желаниями Путина.
