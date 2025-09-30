Лукашенко цинічно заявив, що вважав Зеленського «своїм сином»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на висловлювання Володимира Зеленського, який раніше назвав його та російського диктатора Володимира Путіна "двома дідами". Про це пише білоруське держвидання БелТА.

Олександр Лукашенко (фото з відкритих джерел)

Лукашенко зробив заяву під час зустрічі з урядовими делегаціями, що беруть участь у засіданнях Євразійської міжурядової ради та Ради глав урядів СНД. Він закликав країни-учасниці "розвивати економічну співпрацю" в умовах "переділу світу та конкурентної боротьби".

"Ви – генерали економік своїх країн. А я вже людина… Як нещодавно сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут із Путіним – старі люди, десь там “шепочемось по кутках” на шкоду іншим. Повна нісенітниця", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні під час Варшавського безпекового форуму Зеленського попросили прокоментувати пропозицію Лукашенка щодо зустрічі. Український президент відповів, що йому "дуже складно" щось говорити про цю ініціативу, оскільки самопроголошений лідер Білорусі давно перебуває в ізоляції та проводить політику, повністю узгоджену з бажаннями Путіна.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Лукашенко зробив загрозливу заяву після зустрічі з Путіним. 26 вересня відбулася зустріч Володимира Путіна на Олександра Лукашенка. Після переговорів Лукашенко поспілкувався із журналістами та почав сипати погрозами в бік України.

Заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно заспокоїтися та розглянути пропозицію.

“Дуже гарна пропозиція. Якщо українці не підуть на ці пропозиції, то це буде те, що було на початку “СВО”. Буде ще гірше — вони втратять Україну. Тоді потрібно було зупинитися і весь Схід був би українським, окрім Криму. Не зупинилися — втратили Схід. Якщо зараз не зупиняться, з моєї точки зору, вони втратять всю Україну”, — пригрозив Лукашенко.

