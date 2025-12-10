Лукашенко доигрался: какие меры готовы принять в ЕС за провокации Беларуси

10 декабря послы Европейского Союза согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой в Литву. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", — говорится в сообщении.

По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало всего 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре — 71 нарушение воздушного пространства.

Стоит отметить, 9 декабря литовское правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за кризиса, связанного с воздушными шарами с контрабандой, которые залетают из Беларуси.

Еще в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был закрываться из-за воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов: четыре отменили, семь перенаправили.

Читайте также на портале "Комментарии" — Беларусь якобы не стремится к войне, однако готовится к ней, чтобы избежать конфликта. Такое заявление сделал формальный лидер страны Александр Лукашенко во время заседания Совбеза, сообщила его пресс-служба 9 декабря.

"Мы не хотим войны и никого не считаем своими противниками. В то же время мы готовимся, чтобы войны не произошло. Наши интересы ограничиваются границами страны, и мы ни на кого не собираемся нападать. Это наша принципиальная позиция", – заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия якобы "не создают глобальные проблемы Запада", хотя западные политики пытаются использовать это как повод для увеличения расходов на вооружение и расширение армий. При этом он критически оценил поддержку Западом белорусских оппозиционных формирований, будто бы формирующих боевые отряды и полки, которые могут угрожать стране.



