Лукашенко догрався: які заходи готові вжити в ЄС через провокації Білорусі

10 грудня посли Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль із контрабандою до Литви. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджено міністрами закордонних справ наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

За словами литовських чиновників, з червня до Литви з Білорусі потрапило лише 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні — 71 порушення повітряного простору.

Варто зазначити, 9 грудня литовський уряд оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через кризу, пов'язану з повітряними кулями з контрабандою, що залітають із Білорусі.

Ще у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса кілька разів змушений був закриватися через повітряні кулі, запущені з території Білорусі. Через це постраждали близько 3,5 тисячі пасажирів і 25 рейсів: чотири скасували, семеро перенаправили.

"Ми не хочемо війни і нікого не вважаємо своїми супротивниками. Водночас ми готуємося, щоб війни не сталося. Наші інтереси обмежуються кордонами країни, і ми ні на кого не збираємося нападати. Це наша принципова позиція", – заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусь і Росія нібито "не створюють глобальних проблем Заходу", хоча західні політики намагаються використати це як привід для збільшення витрат на озброєння та розширення армій. При цьому він критично оцінив підтримку Заходом білоруських опозиційних формувань, які нібито формують бойові загони та полки, які можуть загрожувати країні.



