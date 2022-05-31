Лукашенко готовит военные учения на границе с Украиной: что известно

В соседней Беларуси военно-политическое руководство режима Лукашенко готовит проведение военных учений. Об этом пишет ТСН.

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Известно, что в Гомельской области учения с военными комиссариатами и организациями Вооруженных Сил Беларуси должны начаться 22 июня. Продолжительность мероприятий – до 1 июля. О планах по развертыванию воинских частей у границы с Украиной сообщил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. По его словам, это плановые мобилизационные учения со стрельбами и ограничением движения по территориям, где будут размещаться части.



Также в июне с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе пройдут плановые учения территориальной обороны, в частности, военные сборы с военнообязанными терробороны. Во время учений проведут мероприятия для местного управления по формированию подразделений терробороны и отработке военных задач, призванных в ее ряды солдат. Среди них такие как оборона объектов, борьба с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы). Как говорится, терроборона существует в Беларуси с 2002 года.

Как писал портал "Комментарии", советник президента Алексей Арестович рассказал в эфире белорусского Еврорадио, что ему известно о поиске точек соприкосновения между самопровозглашенным Лукашенко и западными странами. Если путинский режим упадет, то Беларусь получит шанс вырваться за пределы железного занавеса и стать независимой, считает Арестович.

Также мы писали, что в Комитет ООН по правам человека поступила жалоба против Беларуси. Заявление против Беларуси, ставшей соучастницей российской военной агрессии против Украины, написали три украинца и три белоруса, которые находятся в нашем государстве.

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