Лукашенко готовит вторжение в Украину: диктатор внезапно издал потрясающий указ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подразделения Сил специальных операций страны размещены вдоль украинской границы по его личному приказу. Такое заявление он сделал во время селекторного совещания, посвященного ходу уборочной кампании.

Фото: из открытых источников

Во время выступления Лукашенко обратился к министру обороны Виктору Хренину с требованием направлять в армию тех, кто, по его словам, "не умеет работать". Он отметил, что таких людей следует отправлять на южное направление, где уже находятся подразделения белорусских сил специальных операций.

"Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены украинской границей", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, размещение военных не связано с подготовкой к наступательным действиям. Он утверждает, что такие меры носят исключительно оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Беларуси.

"Это не значит, что мы собираемся на кого-то нападать. Нет, мы обеспечиваем свою безопасность", — заявил Лукашенко, добавив, что после короткой подготовки новобранцев планируют направлять в распоряжение Сил специальных операций.

Тем временем Украина продолжает укреплять оборону на северном направлении. Вдоль границы с Беларусью идет обустройство инженерных укреплений, в том числе противотанковых рвов, многоуровневых заграждений из колючей проволоки и бетонных "зубов дракона". Такие меры призваны усложнить вероятное продвижение противника в случае обострения ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает консультации с военным руководством на фоне слухов о возможных кадровых изменениях в Вооруженных силах. В то же время окончательное решение о дальнейшей работе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пока не принято. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.