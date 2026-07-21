Лукашенко таки готує вторгнення в Україну: диктатор раптово видав приголомшливий указ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що підрозділи Сил спеціальних операцій країни розміщені вздовж українського кордону за його особистим наказом. Таку заяву він зробив під час селекторної наради, присвяченої перебігу збиральної кампанії.

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Під час виступу Лукашенко звернувся до міністра оборони Віктора Хреніна із вимогою направляти до армії тих, хто, за його словами, "не вміє працювати". Він зазначив, що таких людей слід відправляти на південний напрямок, де вже перебувають підрозділи білоруських Сил спеціальних операцій.

"Попросіть Хреніна, доручення йому моє передайте: всіх, хто не вміє працювати, — в армію та на південний кордон. До лісу. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, на мій наказ розосереджені українським кордоном", — сказав Лукашенко.

За словами білоруського лідера, розміщення військових не пов'язане з підготовкою до наступальних дій. Він стверджує, що такі заходи мають виключно оборонний характер і спрямовані на забезпечення безпеки Білорусі.

"Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ні, ми забезпечуємо свою безпеку", — заявив Лукашенко, додавши, що після короткої підготовки новобранців планують направляти у розпорядження Сил спеціальних операцій.

Тим часом Україна продовжує зміцнювати оборону на північному напрямку. Уздовж кордону з Білоруссю триває облаштування інженерних укріплень, зокрема протитанкових ровів, багаторівневих загороджень із колючого дроту та бетонних "зубів дракона". Такі заходи покликані ускладнити можливе просування противника в разі загострення ситуації.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський продовжує консультації з військовим керівництвом на тлі чуток про можливі кадрові зміни у Збройних силах. Водночас остаточного рішення щодо подальшої роботи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наразі не ухвалено. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.