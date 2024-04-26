logo

BTC/USD

64343.41

ETH/USD

3135.43

LTC/USD

85.91

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине

Беларусь закрепила в военной доктрине оказание помощи союзникам

сегодня, 10:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Беларусь обновила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. В том числе, отправки военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в военной доктрине Беларуси.

Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в документе.

В документе отмечается, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".

Помимо этого в документе говорится, что Беларусь будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране — члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, воспрепятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — говорится в документе.

Читайте также на портале "Комментарии" — готова ли Беларусь вступить в войну против Украины: Лукашенко в Москве сделал заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P924v0006
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости