Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине

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Кравцев Сергей
Беларусь обновила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. В том числе, отправки военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в военной доктрине Беларуси.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
В документе отмечается, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".
Помимо этого в документе говорится, что Беларусь будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране — члену ОДКБ в случае агрессии против нее.
В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.
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