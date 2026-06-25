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Лукашенко готовится начать войну против Украины: озвучено жесткое предупреждение

Киев призвал Минск отказаться от строительства военных объектов у украинской границы

25 июня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает строить военную инфраструктуру вблизи украинской границы под влиянием России. По его словам, речь идет о строительстве новых военных дорог, баз для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, которые могут использоваться для обеспечения российских военных операций.

Лукашенко готовится начать войну против Украины: озвучено жесткое предупреждение

Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что украинская сторона владеет информацией о нескольких направлениях, где продолжаются такие работы. По его словам, во внутренних российских документах эти проекты напрямую увязывают с задачами так называемой "специальной военной операции".

"Это пограничные направления Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО, — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев уже довел свою позицию до официального Минска. Украина призвала белорусские власти прекратить строительство военной инфраструктуры вблизи границы и воздержаться от любых действий, способствующих России в продолжении или расширении войны.

По словам Зеленского, именно от решений белорусской стороны зависит возможность понижения напряженности в регионе. Он подчеркнул, что Минск должен сделать конкретные шаги, способствующие деэскалации ситуации и укреплению мира.

"Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны миру. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной", — заявил президент Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что в мае украинские Силы обороны достигли одного из лучших результатов за последние годы в деле деоккупации территорий. По итогам месяца площадь освобожденных земель превысила территории, которые за этот период смогли оккупировать российские войска. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".



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