Лукашенко таки готуєтьтся почати війну проти України: озвучено жорстке попередження

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу українського кордону під впливом Росії. За його словами, йдеться про будівництво нових військових доріг, баз для зберігання озброєння та пально-мастильних матеріалів, які можуть використовуватися для забезпечення російських військових операцій.

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Глава держави зазначив, що українська сторона володіє інформацією про кілька напрямків, де тривають такі роботи. За його словами, у внутрішніх російських документах ці проєкти безпосередньо пов'язують із завданнями так званої "спеціальної військової операції".

"Це прикордонні напрямки Кобринь — Ковель, Іванове — Маневичі, Лунинець — Сарни, Речиця — Коростень та Гомель — Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої „СВО“", — повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Київ уже довів свою позицію до офіційного Мінська. Україна закликала білоруську владу припинити будівництво військової інфраструктури поблизу кордону та утриматися від будь-яких дій, які сприяють Росії у продовженні або розширенні війни.

За словами Зеленського, саме від рішень білоруської сторони залежить можливість зниження напруженості у регіоні. Він підкреслив, що Мінськ має зробити конкретні кроки, які сприятимуть деескалації ситуації та зміцненню миру.

"Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", — заявив президент України.

Портал "Коментарі" вже писав, що у травні українські Сили оборони досягли одного з найкращих результатів за останні роки у справі деокупації територій. За підсумками місяця площа звільнених земель перевищила території, які за цей самий період змогли окупувати російські війська. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".