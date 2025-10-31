Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко еще не получил "Орешник" на вооружение, но уже начал угрожать ним "врагам". Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает "БЕЛТА".

Лукашенко грозит «бахнуть» «Орешником» по врагам

Также лукашенко заявил, что "Орешник" встанет на боевое дежурство в Беларуси в декабре.

"Орешник" — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. – ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты якобы решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", – заявил белорус.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что ранее эту информацию спецслужбы не озвучивали. Сейчас уже можно сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.



