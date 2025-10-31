Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко ще не отримав "Орєшнік" на озброєння, але вже почав погрожувати їм "ворогам". Про це він заявив на зустрічі із журналістами, передає "БЕЛТА".

Лукашенко погрожує «бахнути» «Орєшніком» по ворогам

Також Лукашенко заявив, що "Орєшнік" стане на бойове чергування в Білорусі в грудні.

"Орєшнік" — страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном – ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах", – сказав Лукашенко.

Він нагадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що і призвело до нинішньої ситуації: "Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше", – заявив білорус.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Глава СБУ наголосив, що раніше цю інформацію спецслужби не озвучували. Зараз уже можна сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.



