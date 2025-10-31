logo_ukra

BTC/USD

110192

ETH/USD

3861.26

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко погрожує «бахнути» «Орєшніком» по ворогам
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко погрожує «бахнути» «Орєшніком» по ворогам

Білорусь заявив, що разом з Путіним може вирішити «бахнути» по ворогах

31 жовтня 2025, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко ще не отримав "Орєшнік" на озброєння, але вже почав погрожувати їм "ворогам". Про це він заявив на зустрічі із журналістами, передає "БЕЛТА".

Лукашенко погрожує «бахнути» «Орєшніком» по ворогам

Лукашенко погрожує «бахнути» «Орєшніком» по ворогам

Також Лукашенко заявив, що "Орєшнік" стане на бойове чергування в Білорусі в грудні.

"Орєшнік" — страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном – ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах", – сказав Лукашенко.

Він нагадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що і призвело до нинішньої ситуації: "Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше", – заявив білорус.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Глава СБУ наголосив, що раніше цю інформацію спецслужби не озвучували. Зараз уже можна сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.                                                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини