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Лукашенко хочет армию, как в Украине – распорядился создать "народное ополчение"

Белорусский диктатор решил укрепить армию

сегодня, 17:26
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение". Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Соответствующее видео опубликовано информационным порталом Минобороны страны.

Лукашенко хочет армию, как в Украине – распорядился создать "народное ополчение"

Александр Лукашенко. Фото: GETTY IMAGES

Виктор Хренин отчитался, что для выполнения приказа Лукашенко есть все необходимое – люди и вооружение. Единственное, что нужно еще сделать – это провести работу с губернаторами и урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

В Минобороны Беларуси считают, что, если задачу удастся реализовать, тогда ряды защитников Беларуси существенно расширятся. Также в Беларуси отметили, что "народное ополчение" создается не для того, чтобы кому-то угрожать, а для того, чтобы гарантировать самим белорусам мирную жизнь и безопасность, особенно учитывая события, которые происходят в Украине.                                                            

Стоит отметить, что во время полномасштабной российско-украинской войны отлично себя зарекомендовали отряды территориальной обороны, которые были созданы в Украине. Во многом наступление российских войск захлестнулось именно благодаря ТРО. Спустя некоторое время сначала в РФ заявили о том, что тоже будут создавать подобные отряды. А теперь и Беларуси заявили о готовности пойти по такому пути.

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Источник: https://t.me/modmilby/14772
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