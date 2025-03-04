Лукашенко хочет найти редкоземельные металлы: «Надо копать и смотреть»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. Соответствующее заявление белорус сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве. Об этом пишет государственное агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Лукашенко сделал акцент на геологоразведке. "Актуальнейшая тема", — подчеркнул он.

Из-за известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и все такое. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал Лукашенко.

Белорус обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из виду отечественных специалистов.

"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" — поднял вопрос перед специалистами Лукашенко.

Обращаясь к профильному вице-премьеру, он продолжил:

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле"

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Беларуси возник дефицит, который, казалось бы, никогда бы не произошел. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в стране нет картофеля, что стало поводом для обсуждения на совещании по новой системе регулирования цен.