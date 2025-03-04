Лукашенко хочет найти редкоземельные металлы: «Надо копать и смотреть»

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Недилько Ксения
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. Соответствующее заявление белорус сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве. Об этом пишет государственное агентство БЕЛТА.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Лукашенко сделал акцент на геологоразведке. "Актуальнейшая тема", — подчеркнул он.
Из-за известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов.
Белорус обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из виду отечественных специалистов.
Обращаясь к профильному вице-премьеру, он продолжил:
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Беларуси возник дефицит, который, казалось бы, никогда бы не произошел. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в стране нет картофеля, что стало поводом для обсуждения на совещании по новой системе регулирования цен.
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